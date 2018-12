Sport, tradizioni e cultura: si attende la neve per far decollare le iniziative bianche in Appennino

Nell'Appennino tosco romagnolo, l'arrivo dell'inverno coincide con l'avvio degli eventi Neve&Natura, il ricco calendario ideato dall'Ente Parco con il Contributo del Comune di Santa Sofia e la collaborazione della cooperativa Atlantide e delle strutture ricettive della zona. "Un meccanismo ben collaudato - dichiara l'assessore al Turismo Ilaria Marianini - grazie al quale possiamo dare risalto al nostro territorio e a tutte le possibilità che offre, dallo sport alla cultura, sempre immersi nella meravigliosa natura del Parco e all'insegna del divertimento per tutti. Vogliamo garantire un'offerta di qualità ai turisti che visitano le nostre zone, per questo continuiamo ad investire risorse nel progetto Neve&Natura anno dopo anno".



Campigna e gli sport invernali sono ovviamente i protagonisti: open day sugli sci, corsi gratuiti di sci di fondo (27 gennaio), contest sullo snowboard, gare e raduni animeranno ogni fine settimana, da metà gennaio a metà marzo. Per la prima volta, il 17 febbraio si potrà ammirare uno scultore di ghiaccio all'opera, mentre i piccoli si potranno cimentare nella realizzazione di divertenti pupazzi di neve.



Tra gli appuntamenti divenuti oramai imperdibili, il 4° Raduno di Fat Bike (13 gennaio) o il 3° Winter Trail di Campigna (10 febbraio), oltre al 27 Raduni Sci Alpinistico della Campigna (24 febbraio) e alla 15° ciaspolata e all'evento che porta i pescatori di Bellaria sulle piste e che, tradizionalmente, chiude la stagione (10 marzo). Per fare conoscere il territorio a 360 gradi, Neve&Natura non è solo sport, ma anche cultura e tradizioni: per questo il calendario comprende anche le iniziative legate al periodo natalizio, dai mercatini ai presepi, ai canti della Befana, e i principali appuntamenti dei Comuni del Parco. Il programma dettagliato degli aventi si può scaricare dal sito www.parcoforestecasentinesi.it e da www.visitsantasofia.it