Spunta un nuovo "alunno" nel cortile della scuola "Ruffilli"

Curioso fuoriprogramma per genitori e alunni della scuola "Ruffilli", in via Romanello, con questi ultimi che si sono trovati davanti un nuovo e inconsueto "compagno" di classe. Nella mattinata di sabato, infatti, un capriolo è sato avvistato mentre scorrazzava tranquillamente nel cortile dell'edificio scolastico. Per nulla spaventato, l'animale selvatico si è poi allontanato tranquillamente.