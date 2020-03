Sputa agli infermieri e mette a soqquadro il pronto soccorso: paziente psichiatrico denunciato

Movimentato episodio giovedì mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale di Forlì. Sono intervenute le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale a causa di un paziente psichiatrico che aveva dato in escandescenza. L’uomo, un 41enne forlivese, era stato trasportato in ospedale con una ambulanza, che a sua richiesta lo aveva prelevato dal domicilio. Pochi minuti dopo il suo arrivo l'uomo ha aggredito senza motivo gli infermieri e mettendo a soqquadro il triage, distruggendo in parte gli arredi e i macchinari informatici, sputando nei confronti degli operatori sanitari e inveendo con frasi minacciose e ingiuriose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’arrivo della Polizia era stato già bloccato dal personale sanitario, che aveva provveduto a sedarlo. Gli agenti hanno identificato tre addetti che, a diverso titolo, hanno riportato abrasioni a causa del comportamento aggressivo del soggetto o che hanno ricevuto gli sputi. Fortunatamente le dotazioni di protezione hanno impedito che il liquido salivare li colpisse direttamente. Il soggetto è stato poi ricoverato in psichiatria, e nei suoi confronti è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio, oltre che per danneggiamento in danno di struttura pubblica.