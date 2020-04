Gli operatori di Malattie Infettive ringraziano tutti i benefattori: "Cerchiamo di vincere stanchezza e fragilità con la passione"

In questo periodo siamo abituati a vedere in televisione, sulla stampa, sui social, fotografie che ritraggono medici, infermieri, oss, personale sanitario, intento a svolgere il proprio lavoro, completamente coperto dai dispositivi di protezione individuale: camici, mascherine, occhiali, visiere. Difficile intravedere i volti, le espressioni e i sorrisi. Così gli operatori di Malattie Infettive di Forlì hanno voluto ringraziare i loro benefattori, pubblicando un'immagine scattata in un momento di spensieratezza e convivialità prima dell'inizio dell'emergenza sanitario e che ritrae parte dell'equipe.

"Vogliamo fare arrivare il nostro ringraziamento e il nostro sorriso a tutte quelle persone che, in questo momento così duro e difficile per tutti, si sono prodigate in vari modi, per fare sentire il loro incoraggiamento e sostegno a noi operatori ed ai nostri pazienti. Siamo stati travolti dalla generosità dei nostri concittadini - scrivono dal reparto di Malattie Infettive -. Ringraziamo chi ci ha coccolato con pizze, dolci, formaggi,piadine: le pizzerie "La Mandragola " e "FreePizza", il caseificio "Mambelli", il forno "Bassini",la pasticceria "Flamigni", la "Bonristoro", la pasticceria "Paradiso", il caffe' "Antica Osteria" di Dovadola. Grazie alla famiglia Silvestrini - Vespignani che ha donato 10 telefoni cellulari affinché chi è ricoverato in isolamento possa parlare coi propri cari".

Grazie al "Comitato Genitori di Castrocaro", all'"Associazione Genitori delle Scuole di Forlì", all'Associazione "Primavera",che hanno raccolto e donato una cifra veramente incredibile, usata per acquistare apparecchi medicali e computer, per il reparto e per la cura e l'assistenza ai nostri pazienti, che stanno combattendo questa durissima battaglia contro il Coronavirus. Ringraziamo la ditta "Cartesio" per le funzionali visiere protettive sulle quali hanno impresso il loro incoraggiamento: "Forza ragazzi!". Siamo sorpresi, commossi, onorati da tanta generosità e vorremmo approfittare di questo spazio per raggiungere ognuno di Voi".

"Vorremmo ringraziarvi con la stessa naturalezza e semplicità che abbiamo ricevuto attraverso i vostri gesti di solidarietà. In questo periodo in molti ci chiamano "eroi", ma Noi siamo le stesse persone di prima, gli stessi professionisti di sempre, e cerchiamo di svolgere semplicemente il nostro lavoro, con passione, cercando di vincere ogni giorno la stanchezza e le nostre fragilità, perché questo è il nostro compito - concludono -. A tutti Voi, per il vostro sostegno concreto e importante, un immenso Grazie, dal profondo del nostro cuore".

La foto è stata scattata prima dell'emergenza sanitaria