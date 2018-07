In piazza Saffi arriva la staffetta podistica "Per non dimenticare il 2 agosto 1980"

Sabato, alle 17.40 (circa) appuntamento con l’arrivo in piazza Saffi della staffetta podistica “Per non dimenticare il 2 agosto 1980”, che attraverserà il territorio romagnolo, partendo dalla Repubblica di San Marino proseguendo la sua corsa fino al capoluogo della Regione. Questa importante iniziativa, alla quale aderiscono il Comune di Forlì, le Associazioni di volontariato, gli enti di promozione e i gruppi podistici, vuole contribuire a mantenere viva la memoria del terribile attentato terroristico alla stazione ferroviaria di Bologna nel quale persero la vita 85 persone e 200 restarono ferite.

La staffetta farà il suo arrivo in città dal Quartiere Ronco e arriverà in piazza Saffi, dove riceverà il saluto ufficiale dell’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco di Forlì Davide Drei e dall'Assessore allo Sport Sara Samorì, per ripartire nuovamente in direzione di Faenza e Bologna.