Grandi nomi ed un ricco cartellone di spettacoli per il nuovo corso del Teatro Diego Fabbri

Grandi nomi ed un cartellone ricco di appuntamenti per il nuovo corso del Teatro Diego Fabbri di Forlì, con l’ingresso di Accademia Perduta/Romagna Teatri a fianco dell’amministrazione comunale. La stagione vedrà otto spettacoli di Prosa, cinque di Moderno, cinque di Danza (in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto), tre di Operetta e quattro di Comico. A questa proposta si aggiungono quattro appuntamenti “fuori abbonamento”: i musical Peter Pan e Dirty Dancing, il concerto di Alice e lo Show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

L’obiettivo, viene spiegato, "sarà quello di realizzare un “progetto Diego Fabbri” che faccia del Teatro Comunale un luogo vivo, in perpetuo movimento e in continuo divenire, che accolga tutti i “pubblici”, che si rivolga all’intera comunità, tracciando percorsi artistici multiformi, anche stravaganti, anche inaspettati, voltati all’ospitalità di un ampio raggio di espressioni dello spettacolo dal vivo e, con gli spettacoli realizzati da Accademia Perduta/Romagna Teatri, fare del Diego Fabbri un Centro di Produzione di rilevanza nazionale e internazionale, affermandolo nel Sistema Teatrale italiano".

La nuova stagione, realizzata col sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, vede confermate anche confermate le rassegne Family e di Teatro Contemporaneo (che saranno presentate in un particolare progetto nella seconda parte di stagione). Proseguendo la virtuosa collaborazione con il teatro "Il Piccolo" già delineata in passato, contestualmente alle proposte del Teatro Comunale, verrà presentato il cartellone delle Favole (programmate nella sala di via Cerchia) per i bambini e le famiglie forlivesi, un pubblico cui da sempre Accademia Perduta/Romagna Teatri dedica cura e particolare attenzione, insieme ai suoi principali sforzi produttivi.

Prosa

La rassegna di Prosa sarà composta da 8 spettacoli, accuratamente selezionati tra le proposte di alcune delle più importanti realtà produttive a livello nazionale. Il cartellone porterà sul palcoscenico diversi registri espressivi, dalla commedia brillante al dramma; autori “classici” (Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo o Fedor Dostoevskij) e contemporanei (Vincenzo Manna, Michale Frayn, Pupi Avati o Gianni Clementi); titoli accattivanti, siano essi patrimonio consolidato del teatro internazionale o nuove, particolari proposte che indagano la nostra realtà contemporanea per restituirla al pubblico in prospettive inedite; protagonisti di enorme e riconosciuto talento interpretativo quali, tra gli altri, Glauco Mauri, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Filippo Dini, Claudio Casadio, Umberto Orsini, Giuliana Lojodice, Massimo Popolizio, Gigio Alberti, Natalino Balasso, Ambra Angiolini, Geppy Gleijeses, Mariangela D’Abbraccio.

Ad alzare il sipario sulla nuova stagione di Prosa saranno dal 25 al 28 otobre Geppy Gleijeses e Mariangela D’Abbraccio con la commedia "Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo diretta da Liliana Cavani. Dal 22 al 25 novembre sul palcoscenico saliranno Ambra Angiolini e Matteo Cremon con "La guerra dei Roses di Warren Adler", per la regia di Filippo Dini. La rassegna proseguirà con il classico: "Arlecchino servitore di due padroni" di Carlo Goldoni, che avrà per protagonista Natalino Balasso (dal 13 al 16 dicembre). Appuntamento successivo con un classico del teatro contemporaneo e un trio di attori di grande spessore come Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice, protagonisti di "Copenaghen" di Michale Frayn, per la regia di Mauro Avogadro (dal 17 al 20 gennaio).

Seguirà dal 7 al 10 febbraio un nuovo spettacolo, impegnato in questa stagione teatrale nella sua prima tournée nazionale e frutto della co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Goldenart e Società per Attori: "La Classe", un testo di Vincenzo Manna, interpretato da Claudio Casadio e un cast di giovani attori tra i quali Andrea Paolotti, Brenno Placido e Edoardo Frullini per la regia di Giuseppe Marini. “Prima nazionale” dal 14 al 17 febbraio per il nuovo allestimento di "Regalo di natale", uno dei più belli, lucidi, amari e avvincenti film di Pupi Avati portato a teatro con la regia di Marcello Cotugno. Gli interpreti sono Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase.

Dal 28 febbraio al 3 marzo sarà poi la volta di Isa Danieli e Giuliana De Sio, protagoniste de "Le signorine", un testo di Gianni Clementi con la regia di Pierpaolo Sepe. La chiusura del cartellone (dal 14 al 17 marzo sarà infine affidata a Glauco Mauri e Roberto Sturno con "I fratelli Karamazov" di Fedor Dostoevskij, per la regia di Matteo Tarasco. Gli spettacoli, consolidando le abitudini delineate nelle scorse Stagioni, andranno in scena in quattro turni, nelle serate del giovedì, venerdì e sabato e nel pomeriggio della domenica, confermando anche gli "Incontri con gli artisti" - programmati negli spazi del Foyer il sabato pomeriggio – e che si sono sempre dimostrati occasioni, per gli attori, di avere un confronto informale, diretto e piacevole con il loro pubblico e con calorosa accoglienza romagnola.

Moderno

Il cartellone Moderno sarà composto da 5 spettacoli che avranno per protagonisti artisti di calibro quali Stefano Accorsi, Paolo Rossi, Geppi Cucciari, Davide Enia ed Elio Germano che si confronteranno con drammaturgie originali, a volte divertenti e leggere a volte impegnate e riflessive, per mostrare uno spaccato di prospettive “altre” che il teatro “moderno” può offrire quando si confronta e affronta la Storia o la quotidianità. Ad alzare il sipario sarà il 10 gennaio Stefano Accorsi con "Giocando con Orlando – Assolo, tracce, memorie e letture dall’Orlando furioso" di Ludovico Ariosto secondo Marco Baliani, autore e regista dello spettacolo.

Il secondo appuntamento (24 gennaio) in cartellone sarà "Il Re anarchico e i fuorilegge di Versailles", scritto e diretto da Paolo Rossi, che ne è anche interprete insieme a Lucia Vasini e altri giovani attori. La rassegna proseguirà con la simpaticissima Geppi Cucciari (6 febbraio), interprete di "Perfetta", uno spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre con musiche originali di Paolo Fresu. Seguirà il 19 febbraio un nuovo spettacolo, impegnato in questa Stagione Teatrale nella sua prima tournée nazionale e frutto della co-produzione di Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biondo Stabile di Palermo e Accademia Perduta/Romagna Teatri: "L’abisso" di e con Davide Enia. L’attore palermitano ha tratto questo nuovo spettacolo dal suo romanzo Appunti per un naufragio (Sellerio Editore). La chiusura del cartellone sarà infine affidata a Elio Germano (10 marzo) con "La mia battaglia", spettacolo di cui l’attore è anche regista e, insieme a Chiara Lagani, autore.

Danza

Di ampio respiro internazionale, la rassegna Danza sarà quest’anno realizzata in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto e porterà sul palcoscenico forlivese diversi registri espressivi dell’arte coreutica, dal neoclassico di Eko Dance Project all’hip-hop di Inc INNprogresscollective, dalla danza contemporanea di MM Contemporary Dance Company e Aterballetto fino al circo-danza della francese Compagnie Libertivoire. La rassegna sarà inaugurata dall’entusiasmante hip-hop di "INC INNprgresscollective nella performance toPray, coreografata da Afshin Varjavandi (mercoledì 5 dicembre ore 21).Seguirà "La Bella… Giselle", balletto neoclassico di Eko Dance Project con le coreografie di Mats Ek (mercoledì 16 gennaio ore 21).

Il terzo appuntamento in rassegna vedrà protagonista la MM Contemporary Dance Company con i due atti Gershwin Suite e Schubert Frames, coreografati rispettivamente da Michele Merola e Enrico Morelli (domenica 24 febbraio ore 21). Ancora danza contemporanea con il dittico "Wolf / Bliss" di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto e le coreografie di Hofesh Shechter e Johan Inger (venerdì 8 marzo ore 21). L’ultimo appuntamento in programma vedrà protagonista la Compagnie Libertivoire con le coreografie circensi di Fanny Soriano nello spettacolo "Phasmes" (giovedì 28 marzo ore 21).

Gli altri appuntamenti

Gli appuntamenti con la comicità, realizzati in collaborazione con Teatro Il Piccolo, vedranno il sempre numeroso pubblico confrontarsi con il graffio e la sagacia di Francesco Pannofino (10 dicembre con Emanuela Rossi, interprete dello spettacolo "Bukurosh, mio nipote"), Giuseppe Giacobazzi (20 febbraio, "Noi – Millevolti è una bugia"), Giovanni Vernia (12 gennaio, "E lasciatemi divertire") e Riccardo Rossi (W le donne", 4 marzo); mentre gli spumeggianti allestimenti operettistici presenteranno titoli “evergreen” quali La Principessa della Czarda (2 dicembre con Elena D'Angelo), "La Vedova Allegra" (13 gennaio) e "Sul bel Danubio blu" (27 gennaio, con Corrado Abbati). Quattro gli spettacoli "Fuori Abbonamento". Ci sarà inoltre il musical "Peter Pan", con musiche e canzoni di Edoardo Bennato (10 e 11 novembre), il concerto di Alice il 19 dicembre e Dirty Dancing il 4 febbraio. La quarta e ultima proposta "Fuori Abbonamento" avrà per protagonisti Massimo Lopez e Tullio Solenghi, insieme sul palco il 26 febbraio come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono anche autori, coadiuvati dalla Jazz Company del M° Gabriele Comeglio. La collaborazione con il Teatro Il Piccolo offrirà, grazie agli appuntamenti domenicali con le Favole, numerose occasioni di divertimento condiviso per le famiglie e i bambini della città.