Al via la stagione riproduttiva delle trote: all'incubatoio di Premilcuore l'"inseminazione assistita"

Al via la stagione riproduttiva delle trote. Gli ittiologi incaricati dal Parco delle Foreste Casentinesi sono al lavoro in questi giorni per la spremitura delle trote presenti nell'incubatoio di Premilcuore, una tecnica diffusissima ed estremamente delicata, che consente la fecondazione delle uova di trota da parte del personale esperto. Questa "inseminazione assistita" consente infatti all'incubatoio di produrre centinaia e centinaia di avannotti (piccole trotelle) che una volta cresciuti verranno introdotti nei torrenti dell’Area protetta. Premilcuore è l’unico paese all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi ad ospitare un sito di riproduzione delle trote fario come specie autoctona. Negli ultimi anni il progetto Life "Trota" ha permesso di portare avanti importanti iniziative di conservazione nei bacini idrografici dell’Appennino centrale a carico delle ultime popolazioni native di trota mediterranea, l'unica originaria dell'Italia centro-meridionale.