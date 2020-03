"Stai a casa", il Poliambulatorio attiva velocemente i servizi online

Kimeya Poliambulatorio ha attivato velocemente i servizi on-line di consulenza, “non sei solo #staiacasa”. "L’obiettivo è quello di fornire servizi sanitari di alta qualità a chi sta sperimentando la difficoltà di questi giorni, ma anche a tutti colori che non vogliono sottovalutare il mantenimento o potenziamento del proprio stato di salute - viene spiegato -. I nostri migliori esperti psicologi, nutrizionisti, logopedisti, ortottisti sono al vostro fianco e a quello della vostra famiglia per non lasciarvi soli in questo particolare momento di bisogno. Sarà possibile continuare il proprio percorso di salute o attivarne uno nuovo per la gestione di questa emergenza semplicemente richiedendo un appuntamento online. E’ sufficiente avere un computer o uno smartphone e il nostro team vi assisterà in ogni passaggio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Perché? Perché cambiano le esigenze, la quotidianità viene stravolta, i figli hanno bisogno di risposte e non solo loro. Tutti hanno il diritto di continuare il proprio percorso di prevenzione e potenziamento della salute, stando a casa - viene illustrato -. I nostri consulenti affiancano i pazienti Kimeya nel loro percorso personale di salute e sono a disposizione di tutti anche per servizi innovativi quali: aiuto compiti e supporto al metodo di studio virtuale, strategie di benessere, consulenza psicologica, supporto alla gestione della gravidanza fisiologica, sviluppo di piani alimentari per il mantenimento dei risultati così difficilmente raggiunti. Come? Basta inviare una mail con i propri contatti: la segreteria organizzativa si incaricherà di tutto". Questo il contatto di Kimeya Forlì: via A.Dragoni, 33 (0543 1908063; info.forli@kimeya.it).