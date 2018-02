Stalattiti di ghiaccio nella galleria sotto l'aeroporto: chiusa e riaperta la Tangenziale

Stalattiti di ghiaccio in Tangenziale. I blocchi, alcuni dei quali lunghi anche un metro, si sono formati nel tunnel sotto l'aeroporto. Mercoledì mattina gli agenti della Polizia Stradale hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto interessato, con obbligo d'uscita allo svincolo di via Decio Raggi per chi procedeva in direzione Carpena. Contemporaneamente i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla rimozione. Le stalattiti si sono formate un po' ovunque in tutta la città, complice la temperature che nella nottata tra martedì e mercoledì ha registrato un picco negativo di -7.4 in città.

Altri disagi si sono verificati lungo la Statale 67 Tosco Romagnola al chilometro 150+200 in località Gorgoni, con cinque autoarticolati bloccati (quattro da due giorni). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. A Castrocaro la Polizia Municipale sta effettuando dei filtraggi per impedire il transito dei mezzi pesanti fin da valle.

