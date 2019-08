Auto si schianta contro un guard-rail in A14: un morto e un ferito

Drammatico schianto nelle prime ore di venerdì in autostrada A14: un uomo ha perso la vita in un incidente che si è verificato al chilometro 82, nella carreggiata nord, nel tratto quindi tra Cesena Nord e Forlì. Intorno alle 6.45 un'auto con due persone a bordo è finita improvvisamente a destra, andando ad impattare contro il guard-rail laterale. L'impatto, avvenuto nell'ambito del territorio del comune di Forlì, è stato violento, l'auto è rimasta nella carreggiata. Nell'incidente ha perso la vita un uomo, mentre un altro passeggero, anch'egli di sesso maschile, è rimasto ferito. Sul posto i soccorritori del 118, assieme alla Polizia Autostradale per i rilievi dell'incidente e la gestione della viabilità. La carreggiata è stata limitata a 2 corsie e si sono formati alcuni incolonnamenti in direzione Bologna.

Ulteriori informazioni in seguito