Schianto tra tre auto, via Emilia chiusa per due ore: pesanti rallentamenti e code

Un complesso incidente, che ha coinvolto tre auto, ha reso molto difficoltosa la circolazione tra Forlì e Forlimpopoli nella prima mattinata di martedì lungo viale Roma. Il tutto si è verificato intorno alle 8 di mattina nei pressi del ponte sul fiume Ronco. Nel complesso schianto non risultano feriti gravi, ma per effettuare i soccorsi, e poi i rilievi sulle responsabilità e la rimozione dei mezzi, la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni ha dovuto chiudere la via Emilia in entrambi i sensi, tra la rotonda di via Zangheri-via Bidente e quella di via Luciano Lama. Si tratta del tratto di strada in cui è presente il ponte, per questo il traffico è stato deviato verso Villa Selva, su via Enrico Mattei - unica alternativa per il traffico verso Cesena - con forti rallentamenti e code per circa due ore. La riapertura della strada è avvenuta intorno alle 10.30.