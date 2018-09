Incidenti e code in A14, un'ora e mezza per percorrere pochi chilometri

Code per incidenti, autostrada bloccata e difficoltà di movimento anche sulla viabilità non autostradale: è una domenica mattina di passione nel tratto di A14 in direzione nord tra Cesena e Forlì. Dalle 10,30 si registrano due incidenti piuttosto ravvicinati, al km 83 e al km 77, con l’intervento di 5 ambulanze in totale. Le code si estendono per diversi chilometri, i tempi di attesa sono superiori a un’ora e mezza per attraversare un tratto di circa una ventina di chilometri. La situazione si è normalizzata, col rientro dei disagi, intorno alle 13,30.

Si consiglia l’uscita dall’autostrada a Cesena, per poi imboccare l’E45 verso Ravenna e rientrare in a14 dalla diramazione A14-Ravenna. Code in uscita sono registrate al casello di Cesena, in entrambi i sensi di marcia, così come in quello di Cesena Nord. Autostrade per l’Italia indica code a tratti nell’esteso tratto romagnolo tra i caselli di Valle del Rubicone e Faenza. I disagi si ripercuotono anche in E45, dal momento che tra Cesena e Ravenna sono presenti numerosi cantieri che convogliano il traffico su una sola carreggiata. Intensificazione del traffico anche sulla via Emilia tra Savignano e Faenza, sulla Cervese di Forlì, la Secante e la tangenziale di Forlì. Anche qui la situazione si è normalizzata intorno alle 13,30.