Incidente in collina, muore sotto il trattore ribaltato

E' rimasto schiacciato sotto il trattore e qui ha perso la vita: è la drammatica fine di un anziano di 74 anni, morto nel ribaltamento di un mezzo cingolato in un fondo agricolo di collina nella zona di Montepaolo, non lontano dal santuario, nel comune di Dovadola. Sul posto, intorno alle 12,30 di giovedì si sono portati i soccorritori del 118, presenti con l'elicottero delle emergenze e l'ambulanza, ma non c'è stato niente da fare.

I carabinieri di Castrocaro, assieme ai tecnici della Medicina del lavoro, hanno avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale, che si è verificato nel terreno di proprietà dell'anziano agricoltore, nelle vicinanze della sua abitazione.

Ulteriori informazioni in seguito