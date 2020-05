Incendio in seimila metri quadri di campo agricolo, un uomo soccorso durante il rogo

Un uomo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 per le conseguenze di un incendio che si è sviluppato nelle campagne di Forlimpopoli. I vigili del fuoco sono dovuto intervenire intorno alle 11.15 di martedì in via Vicinale Montanara, nella zona di San Pietro ai Prati per un incendio di sterpaglia che si è propagato per circa 6.000 metri quadri, estendendosi anche ad un campo agricolo. Secondo le prime informazioni si è reso necessario l'arrivo anche dei sanitari del 118 perché un uomo è stato attinto dalle fiamme ed è stato colpito da una situazione di panico. Sul posto anche i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto.

Ulteriori informazioni in seguito