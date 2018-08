Anziano a piedi investito da un furgone in retromarcia: è grave

Un anziano di 81 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato di prima mattina a Modigliana. L'anziano, intorno alle 8,30 di martedì, si trovava a camminare a piedi lungo la strada, quando è stato colpito da un furgone che stava effettuando una manovra in retromarcia. Nonostante la velocità moderata del mezzo, l'impatto ha causato gravi ferite all'anziano modiglianese, che è stato soccorso dal 118, giunto con l'elicottero delle emergenze, che è atterrato nel vicino piazzale Ferrari. Il ferito è stato caricato e portato con un codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Modigliana, per i rilievi della dinamica.