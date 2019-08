Tragedia in ospedale, anziana malata si getta dalla finestra

Dramma in pieno centro a Modigliana, dove una donna malata si è gettata dall'ospedale della località. In piazza Oberdan si trova il “country hospital”, che eroga una serie di cure a bassa intensità per le persone della vallata. E' qui che si trovava una donna di 83 anni che ad un certo punto si è lanciata nel vuoto da un balcone. Il suo corpo è caduto sul tetto di una centrale termica sottostante. Immediato l'intervento del personale sanitario, ma l'anziana è deceduta sul posto. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione del corpo.