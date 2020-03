Start Romagna aggiunge altre corse, l'integrazione del servizio di trasporto pubblico

Si aggiungono corse al trasporto pubblico nella provincia di Forlì-Cesena. Start Romagna, in accordo con gli enti preposti e ascoltando le domande della clientela che in questi giorni ha la possibilità di spostarsi per indifferibile necessità, ha apportato altre integrazioni al servizio.

Da martedì 31 marzo e fino a nuova comunicazione, nel bacino di Forlì-Cesena le linee extraurbane adotteranno lo schema orario delle ‘giornate feriali non scolastiche’. Si tratta complessivamente di 29 linee.

Per le linee urbane, nei giorni feriali, resteranno attivi i servizi programmati nelle giornate festive. Ad esse, oltre alle modifiche già comunicate la settimana scorsa, si aggiungeranno altre integrazioni poiché entreranno nuovamente in funzione le linee urbane 2 e 3 a Forlì; le linee 3, 4, 6, 93 a Cesena.

Tutte le informazioni e gli orari, che potrebbero subire ulteriori aggiornamenti, sono disponibili sul sito web di Start Romagna nella pagina appositamente creata (https://www.startromagna.it/coronavirus/) e tramite il canale Telegram.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azienda "raccomanda alla clientela di osservare scrupolosamente la distanza minima interpersonale prevista dalle disposizioni nazionali, come ricordato dalle comunicazioni presenti a bordo dei mezzi. Si ricorda, infine, che su tutti i mezzi in servizio viene svolta giornalmente, in aggiunta alla tradizionale pulizia, l’attività di sanificazione straordinaria da parte di società specializzate, mediante l’utilizzo di prodotti specifici".

Sostieni ForlìToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di ForlìToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: