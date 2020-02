Start Romagna incontra i dipendenti: "Piano ambizioso, attuabile solo col coinvolgimento di tutti"

Il Piano Industriale è stato al centro dell’incontro fra i dipendenti del bacino di Forlì-Cesena ed i vertici di Start Romagna. L’incontro fa seguito a quello di lunedì sera a Ravenna, mentre domani sera vi sarà il terzo incontro a Rimini. Negli anni 2020-2023, il Piano approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci il 12 febbraio scorso, prevede investimenti complessivi per 44,3 milioni di euro (oltre il 50% in autofinanziamento), dei quali 15 saranno investiti nel 2020.

Nel bacino di Forlì-Cesena, dove sono impiegati 265 addetti, il parco mezzi è composto da 283 bus, dei quali 72 alimentati a metano. Ogni anno i bus percorrono circa 6,8 milioni di chilometri.

“Insieme ad un folto numero di dipendenti ci siamo confrontati in modo costruttivo sugli obiettivi presenti nel nuovo piano industriale – commenta Roberto Sacchetti, Presidente di Start Romagna – con la convinzione che un piano ambizioso, quale quello approvato, possa essere attuato solo con il coinvolgimento di tutti i dipendenti”.

Fra gli obiettivi illustrati, la costruzione nel 2020 di un distributore interno di metano liquido a Forlì, con l’investimento di 800mila euro, e di uno a Cesena nel 2021 al costo di 850mila euro, subordinato al probabile ottenimento di finanziamenti dedicati. Per quanto riguarda la flotta, il Piano prevede l’acquisto di 90 bus a metano destinati al bacino di Forlì-Cesena dei 160 previsti complessivamente. Attenzione anche ad uniformare le procedure di lavorazione nelle officine sul territorio, con la valorizzazione delle professionalità di un settore strategico dell’Azienda. Sul fronte commerciale, è stato annunciato l’interesse ad una collaborazione con lo scalo aeroportuale di Forlì, atteso ad imminente rilancio.

Nella serata è stato affrontato anche il tema della organizzazione del personale, in particolare gli autisti. Start, oltre a dare seguito alle assunzioni dalla selezione effettuata a fine 2019, coi primi dieci autisti entrati in azienda a metà gennaio, intende affrontare con l’innovativo progetto di ‘Academy per la formazione permanente’, una vera e propria scuola per operatori professionali del Trasporto Pubblico Locale da condurre in sinergia con tutti gli attori del settore.

Start Romagna ha approfondito coi dipendenti i contenuti di un Piano Industriale, con l’obiettivo complessivo di uniformare le competenze, condividere modelli, strumenti e tecnologie a supporto dei processi di gestione del personale. Al personale è stata confermata la volontà di accelerare decisamente nel percorso che dovrà definire Start Romagna come un’azienda complessiva e uniforme, attenuando le attuali specificità territoriali.

Start Romagna avrà un focus sempre più mirato sul cliente, alimentato dal crescente coinvolgimento del personale nella vita aziendale, così da generare condivisione e spirito di appartenenza. Si intensificherà il percorso di formazione del personale finalizzato, a generare maggiori opportunità di crescita professionale misurata per obiettivi, fattore importantissimo per affrontare le nuove sfide competitive.