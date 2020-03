Start Romagna ridisegna gli orari, nuove corse per rispondere alle esigenze dei cittadini

Il ridisegno degli orari del trasporto pubblico nella provincia di Forlì-Cesena prosegue sulla base delle segnalazioni e delle necessità emerse dalla clientela. La prima decisione, nell’ambito dei provvedimenti governativi e regionali tesi al contenimento degli spostamenti e del possibile contagio virale, aveva giovedì scorso riguardato sostanzialmente l’adozione dell’orario ‘festivo’ e la sospensione delle corse la domenica.

Per consentire l’utilizzo dei bus su alcune linee interessate da cittadini con la necessità di spostarsi per giustificato motivo, Start Romagna ha apportato alcune modifiche in aggiunta in accordo con gli enti preposti.

Le modifiche riguardano la linea 132, 138, 92, 95 e 96, che in linea generale aggiungono corse nelle prime ore del mattino. Resterà sospeso il servizio domenica 29 marzo.

Gli orari restano in vigore fino al 3 aprile compreso, in attesa di eventuali modifiche comunicate dalla Regione Emilia-Romagna. Ulteriori aggiustamenti sono allo studio e verranno resi noti attraverso il sito web di Start Romagna, nella pagina appositamente creata (https://www.startromagna.it/coronavirus/), e tramite il canale Telegram.

"Le modifiche saranno inoltre comunicate alla clientela tramite cartelli sui bus e alle principali fermate, tramite messaggi su paline ‘intelligenti’ e sui social media ufficiali. Start Romagna ringrazia tutto il personale in servizio per l’impegno profuso. Si raccomanda alla clientela di osservare scrupolosamente la distanza minima interpersonale prevista dalle disposizioni nazionali, come ricordato dalle comunicazioni presenti a bordo dei mezzi. Si ricorda, infine, che su tutti i mezzi in servizio viene svolta giornalmente, in aggiunta alla tradizionale pulizia, l’attività di sanificazione straordinaria da parte di società specializzate, mediante l’utilizzo di prodotti specifici".

