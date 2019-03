Start-up turistica a Fratta per fare escursioni in mountain bike a pedalata assistita

A Fratta Terme è nato “Bert in Tour”, una start-up sorta dalla collaborazione fra Simone Suzzi di “Lobito Italia”, Matteo Graziani “Tenuta Graziani” ed Emiliano Casali del “Residence Villa degli Ulivi”. L’idea è quella di implementare l’offerta turistica con tour organizzati in e-bike per le colline Romagnole. Grazie alle mountain bike a pedalata assistita e una guida esperta del posto diventerà facile affrontare percorsi ed escursioni anche per chi non ha un’adeguata preparazione atletica. Spiegano gli ideatori del nuovo servizio turistico: "Saremo in grado di studiare escursioni ad hoc, inserendo degustazioni di vini direttamente in cantina, o perché no, anche un pranzo in una tipica osteria, spaziando per tutto il comprensorio fino ad arrivare al Parco delle Foreste Casentinesi e diga di Ridracoli. Ci rivolgiamo anche al mercato turistico del nord Europa e ai turisti che negli ultimi anni sempre più spesso passano le loro vacanze nelle nostre strutture dell’entroterra, segnale che la Romagna non è solo mare ma anche un territorio con scorci spettacolari e storia da raccontare. Il servizio sarà destinato anche agli operatori turistici della zona, e anche a chi per una domenica vuole evadere dalla città e regalarsi una giornata in collina".