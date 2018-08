Si getta nel canale per salvare il cane, intrappolato nel Cer muore annegato

Una tragica fatalità, a quanto pare per il desiderio di salvare il cane caduto nel canale, ha portato improvvisamente via la vita ad un uomo che passeggiava con il figlio lungo il Canale Emiliano Romagnolo, in via dei Prati nella campagna tra Villafranca e Branzolino. E' il decesso che si è verificato intorno alle 18,30 di mercoledì pomeriggio. Il tutto è avvenuto in pochi istanti, quando uno dei due cani che accompagnavano padre e figlio è caduto nelle acque del canale. L'uomo si è buttato per cercare di recuperarlo, ma a quanto pare è rimasto vittima delle acque insidiose del grande canale irriguo, profondo circa tre metri e con molta melma sotto. Le sponde, in cemento e oblique, non sono facilmente risalibili a causa della loro scivolosità.

Il dramma si è quindi consumato in pochi minuti, l'uomo è stato inghiottito dalla corrente del canale, sotto gli occhi atterriti del famigliare. Sul posto si sono portati i sommozzatori dei vigili del fuoco, il 118 che ha sorvolato la zona con l'elicottero delle emergenze, e i carabinieri. Alla fine i vigili del fuoco hanno rinvenuto la vittima sul fondo del canale Emiliano-Romagnolo, a circa duecento metri di distanza dal luogo dell'annegamento, circa un'ora dopo, tra i ponti di via dei Prati e via Minarda.