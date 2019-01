Furgone prende fuoco, il conducente fa appena in tempo a mettersi in salvo: disagi in via Cervese

L'incendio improvviso e violento di un furgone ha paralizzato per alcune ore la viabilità in via Cervese, con code e ritardi all'ora di punta. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore di un furgone che era in transito, intorno alle 18 di mercoledì, a Carpinello, all'ingresso della frazione, mentre procedeva in direzione Cervia. Il conducente ha sentito uno scoppio nel motore, si è quindi immediatamente fermato, accostando a bordo strada, giusto in tempo per uscire dal mezzo da cui nel frattempo uscivano le fiammate. Nel giro di pochi minuti la parte anteriore del mezzo è andata distrutta.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, con una squadra, per sedare le fiamme. Presenti anche le forze dell'ordine, che hanno regolato la viabilità, bloccando la strada durante l'opera di spegnimento. Via Cervese è stata a lungo paralizzata, difficoltà alla circolazione che si sono acuite dal calare di una fitta nebbia e da un incidente, quasi in contemporanea, in via Enrico Mattei, vale a dire la principale via alternativa per bypassare l'incendio. Nessuno ha riportato gravi conseguenze.