Statale 67 chiusa con transenne e fuoco per derubare il distributore: modesto bottino

E’ di circa 1.500 euro il bottino del furto ai danni del distributore IP di via Firenze, ai Romiti. Sono partite le indagini della Squadra Mobile della Questura di Forlì sul furto avvenuto intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato lungo via Firenze, ai danni dell colonnina self service del distributore di benzina. E’ stata una scena da film americano: tre o quattro soggetti – secondo alcuni testimoni – hanno rubato un trattore nelle vicinanze e passando per i campi sono arrivati fino al distributore di benzina.

Per non avere l’intralcio di eventuali automobilisti di passaggio, ma soprattutto delle forze dell’ordine i malviventi hanno sbarrato la strada in entrambe le direzioni di marcia, mettendo come ostacoli sulla strada statale 67 delle transenne da cantiere poco distanti e bidoni. Inoltre, hanno bruciato un carretto con della paglia creando così un diversivo e un muro di fuoco e fumo allo scopo di non fare avvicinare nessuno.

In modo fulmineo si sono diretti al distributore dove, dopo averla legata, hanno divelto e trascinato con il mezzo agricolo la colonnina automatica di pagamento trascinandola per diverse decine di metri sempre per i campi e fuggendo poi, sempre con il trattore, per i campi circostanti facendo perdere le loro tracce, probabilmente salendo su un mezzo non ancora identificato. Sul posto, chiamate dai numerosi residenti che si sono svegliati per il trambusto, si sono portate le volanti della Polizia. Sul gruppo “I Romiti siamo noi” un cittadino aggiunge: “Quando urlavo dalla finestra per farli scappare, un ladro che faceva da palo si è alzato dall’erba alta ed ha sparato colpendo la finestra da cui ero affacciato”. Tuttavia dalla Questura sostengono che non ci sarebbero stati spari a margine del furto. Le indagini ripartono ora dalle immagini di videosorveglianza del distributore.