Controlli strutturali sul ponte colpito dalla gru persa da un camion: chiusa la statale 67

Due strade chiuse dal momento dell'incidente: è la decisione precauzionale presa dall'Anas, in attesa dei riscontri su eventuali danni strutturali causati al ponte sulla statale 67 nell'incidente che si è verificato mercoeldì sera alle 18,30. Dopo il primo sopralluogo degli ingegneri dei vigili del fuoco, è stata chiusa sia la statale 67, sia la strada comunale che passa sul cavalcavia che sovrasta in quel tratto la statale del Muraglione. La deviazione è segnalata sul posto. Il traffico di passaggio, anche quello pesante, per quella che è a tutti gli effetti una circonvallazione di Castrocaro viene ora deviato nel centro storico della cittadina, passando dalle terme e dal cuore antico del borgo, fino a quando l'Anas non decreterà la riapertura della strada, nell'ipotesi - ovviamente - che il ponte non risulti danneggiato.

L'incidente, una vera e propria tragedia sfiorata, si è consumato quando un camion è passato sotto un cavalcavia e ha urtato col carico trasportato, un escavatore caricato sul cassone, il manufatto in cemento. La gru escavatrice è così precipitata a terra e solo la fortuna ha voluto che dietro non ci fossero altri veicoli, con la carreggiata improvvisamente ingombrata dal carico caduto, che avrebbe perfino potuto schiacciare un veicolo leggero se questo si fosse trovato nelle vicinanze del camion. E' l'incidente che si è verificato poco dopo le 18,30 di mercoledì sulla statale 67, nel tratto compreso tra la sala giochi del "Bingo bul" e il ponte sul fiume Montone, a Castrocaro, all'altezza del chilometro 179+300. E' qui, in corrispondenza di un dosso che si trova un cavalcavia che passa sopra la statale, il manufatto urtato dal mezzo in transito in direzione Forlì.