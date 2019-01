Statale 67, Psi: "Tornare al progetto del traforo del Muraglione"

“I nodi sono venuti al pettine: il blocco della Ravegnana ed ora l'interruzione forzata della E 45 mostrano con assoluta evidenza la drammatica insufficienza di un adeguato collegamento di Forlì con Ravenna e della indilazionabile ripresa del progetto di completamento della statale 67 . L'uno e l'altro progetto costituiscono il naturale completamento della cosiddetta superstrada dei due mari la Ravenna-Livorno lungo il tracciato più breve e che storicamente ha da sempre tenuti unite le comunità della Romagna e della Toscana”: lo chiede Neo Bertaccini della Federazione forlivese PSI.

“Da anni noi socialisti abbiamo sostenuto la strategicità di questi due interventi per i quali peraltro esistono studi e progetti ora sostanzialmente abbandonati. Lo scioglimento della società TORO nata per la SS67 è stata una improvvida scelta la cui principale responsabilità va attribuita alla Regione Emilia Romagna e alla provincia di Forlì. Ma ora occorre un impegno costante e forte sia da parte della provincia, il cui silenzio in questa circostanza ci preoccupa alquanto, sia della regione e del Comune di Forlì per rimettere in corsa come priorità il collegamento Ravenna Forlì Firenze e costringere l'Anas e lo Stato a fare la loro parte. Potrebbe essere il modo migliore per celebrare fra tre anni il settimo centenario della morte di Dante Alighieri che questa strada percorse, da esule, dalla amata Firenze passando per Forlì ospite degli Ordelaffi per andare poi a chiudere la sua vita a Ravenna”.

Conclude la nota del PSI: “I due punti fondamentali da affrontare per primi sono, a mio modo di vedere, l'ammodernamento della Ravegnana ed il traforo del Muraglione fatte queste due opere il resto verrà come conseguente completamento di tutta l'opera. Ricordo che a sostegno della tesi della priorità del traforo del Muraglione, a suo tempo, si era battuto con vigore anche il compianto senatore Leonardo Melandri. Aggiungo,inoltre, per chiarezza che per la Ravegnana non ci si può accontentare di un semplice rattoppo ma serve un vero e proprio intervento che interessi tutta l'arteria”.