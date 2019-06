Stazioni sicure, nei controlli della Polfer anche i bagagli. Scoperti due chili di marijuana

Serie di controlli della polizia ferroviaria, per garantire la sicurezza nei trasporti ferroviari in questa stagione, in cui molte persone si spostano per raggiungere parenti e luoghi di villeggiatura. Sotto l'etichetta di "stazioni sicure" la Polizia Ferroviaria nella giornata di lunedì ha sottoposto a controllo 540 persone e 130 bagagli in tutta l'Emilia-Romagna, con 130 unità di personale impiegato. Nel territorio della provincia di Forlì-Cesena sono stati impiegati 8 operatori del posto della Polfer di Forlì su 3 stazioni, identificando 33 persone e controllando 10 bagagli. Sono stati sequestrati anche due chili di marijuana.