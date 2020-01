Il Forrest Gump della Romagna non smette di stupire: "In tre anni oltre 24mila chilometri e più di 2 milioni di calorie bruciate"

E' soprannonimato il Forrest Gump della Romagna. Stelio Leoni, 72 anni il prossimo 17 marzo, non si ferma e continua imperterrito a macinare chilometri. Dopo aver completato ben 10008 chilometri nel 2018, nel 2019 si è cimentato anche nel cammino di Santiago De Compostela, da Salamanca a Finisterre. "Per quarant'anni ho svolto l'attività di agente di commercio, percorrendo oltre tre milioni di chilometri in auto - esordisce -. Da circa quattro anni, un po' per passione ed un po' per necessità poichè dovevo smaltire i chili di troppo, ho cominciato a dedicarmi alle camminate. E giorno dopo giorno ho percorsso in lungo e in largo un po' tutte le strade della Romagna".

E dal 2017 al 2019, in 886 giorni, ha totalizzato oltre 24mila chilometri: 7.453 km nel 2017 in 291 giorni, 10.008 chilometri nel 2018 in 332 giorni e 6.672 chilometri nel 2019 in 263 giorni) per un totale di 24.133 chilometri in 4.308 ore da una media giornaliera di 27,2 chilometri, circa 5 ore la media di cammino al giorno alla velocità media di 5,6 km all'ora. "Ho bruciato 2 milioni e 640 mila di calorie. Altri numeri? 18 milioni e 100 mila passi. I chilometri percorsi nel triennio, equivalgono a 572 maratone".

Tra i percorsi più importanti il cammino coast to coast da Portonovo ad Orbetello in 17 giorni attraverso quattro regioni Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Tra i cammini più lunghi e impegnativi fatti nel triennio Leoni ricorda il Forlì-Cervia-Forlì di 50 chilometri, il Forlì-Cesenatico-Forlì di 70 chilometri e il Fiumana-Bertinoro-Fiumana di 50 chilometri. E poi la ciliegina sulla torta: "Nel 2019 con alcuni amici e qualche disavventura per la prima volta ho fatto il fantastico cammino di Santiago, da Salamanca a Finisterre". E anche nel 2020 si continua a macinare chilometri, all'insegna della salute della natura. Leoni ha anche una sua pagina facebook dove ogni giorno aggiorna con foto e itinerari percorsi.