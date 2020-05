Mille chilometri in una stanza di 12 metri quadrati: quarantena da record per il "Forrest Gump" di Romagna

Per chi nella quotidianità è abituato a percorrere chilometri e chilometri per tenersi in forma, il lockdown è stato senza alcun dubbio un duro colpo. Ma Stelio Leoni, il Forrest Gump della Romagna, 72 anni compiuti, non si è arreso. Anche nei giorni di reclusione forzata ha proseguito imperterrito a macinare chilometri. Come? Dentro casa. Precisamente in una stanza, in uno spazio di tre metri per quattro. E' lo stesso uomo dei record (26mila chilometri nel triennio 2017-2019) a raccontare la sua esperienza: "Una sera al Tg c'era la notizia di un persona che aveva percorso nel suo terrazzo di casa una maratona in un giorno, l'equivalente di 42,180 chilometri. A quel punto ha pensato subito di sfidarlo con una super camminata".

Prosegue Leoni: "All'inizio avevo pensato di percorrere 500 chilometri in 30 giorni, poi la costanza la determinazione e la tenacia mi ha portato a fare molti più chilometri rispetto a quelli programmati all'inizio". Questi alcuni numeri dell'impresa: 1005,6 chilometri percorsi in soli 35 giorni, 5 chili persi, un milione e 330mila passi effettuati. E ancora: i giri complessivi fatti all'interno della stanza sono stati 89.500, 73.400 sono le calorie bruciate, mentre le ore di cammino sono state 189.

Leoni snocciola altri numeri interessanti: "La velocità media è stata di 5,4 km/h, mentre sono stati 28,7 i chilometri percorsi ogni giorno per una media quotidiana di circa 6 ore di cammino. La camminata più lunga è stata di 47 chilometri in circa 9 ore, invece una maratona 42,180 km l'ho percorsa in 7 ore e 50 minuti". Quindi tiene a fare una precisazione: "I 1005 chilometri equivalgono a 23 maratone, oppure al cammino della Plata, Siviglia-Santiago De Compostela oppure ad una lunga camminata da Forlì a Reggio Calabria". Leoni ha anche una sua pagina Facebook che tiene aggiornata ogni giorno con foto, percorsi oltre ad un Gps ed un contapassi che possono testimoniare il tutto.