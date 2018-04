Sterpaglie in fiamme al Parco Urbano: intervengono i pompieri

Sabato mattina decine di chiamate di persone che hanno approfittato della calda e soleggiata giornata per una passeggiata nel polmone verde della città sono pervenute ai Vigili del Fuoco di Forlì poco prima delle 12, segnalando la presenza di sterpaglie in fiamme al Parco urbano. Una cinquantina di metri cubi di sfalci d'erba tagliati nei giorni scorsi, probabilmente per autocombustione, ha infatti preso fuoco. I pompieri del comando di Viale Roma sono intervenuti con una squadra per domare le fiamme, riportando la situazione alla normalità.