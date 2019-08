Stop al disboscamento della Foresta Amazzonica: manifestazione in piazza

Nuova manifestazione di sensibilizzazione del gruppo di giovani dei "Fridays for future". Spiegano gli aderenti: "Oggi siamo stati in piazza per informare le persone sull'importanza che hanno le grandi foreste pluviali per il nostro futuro. Oltre ad essere ricche di milioni di specie di piante ed animali, esse assorbono enormi quantità di CO2 dall'atmosfera; sono quindi le nostre migliori alleate nella lotta alla crisi climatica".

"La foresta Amazzonica sta subendo un vero e proprio attacco: gli indios, legittimi abitanti di quei luoghi e loro unici custodi, sono scacciati e uccisi dagli speculatori terrieri. Tutto questo per poter distruggere le foreste per venderne il legname e utilizzare il terreno per pascoli e coltivazioni di soia. La stessa soia che importiamo in Europa e che viene usata per il 95% per nutrire i nostri animali d'allevamento. Così, ogni giorno, pezzi di foresta amazzonica vengono consumati anche da noi sotto forma di carne e latticini. Oltre a ridurre drasticamente il loro consumo, ciò che possiamo fare è unirci e scendere in piazza affinché vengano prese contromisure a livello politico".