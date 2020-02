La storia del 66esimo Reggimento Trieste raccontata in un libro dal generale Carmelo Burgio

La storia del 66esimo Reggimento Trieste in un libro. L'autografo sul volume è del generale dei carabinieri Carmelo Burgio, che mercoledì pomeriggio ha presentato a Palazzo Romagnoli, alla presenza delle autorità civili e militari, la sua ultima opera, "Dalla "Valtellina" a "Trieste". Il generale Burgio che vanta esperienze di grande prestigio nel glorioso "Tuscania" e all’estero, in Libano, in Albania, in Afghanistan e in Iraq, a Nassiriya all’alba della tragica strage del 2003. Già autore di un lavoro sulla mitica Brigata Valtellina, protagonista della Grande Guerra, ha delineato la storia del 66esimo reggimento Trieste. Ha portato il saluto della città di Forlì il sindaco Gian Luca Zattini, mentre il generale Fulvio Poli, capo ufficio generale promozione pubblicistica e storia dello Stato Maggiore dell’Esercito, ha illustrato come è nata l'opera e lo spirito divulgativo del generale Burgio.

Il generale dell'Arma vanta un curriculum glorioso. Ha conseguito due lauree (Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza nazionale ed internazionale) e due master in Studi Strategici, uno all’Università di Torino e l’altra allo I.A.S.D. I maggiori riconoscimenti conseguiti sono la medaglia di Bronzo al Valore dell’Arma dei Carabinieri, due Croci di Bronzo al Merito dell’Esercito, la medaglia “Legion of Merit” americana, la Medaglia d’Oro per Distinti Servizi rilasciata dal Ministro dell’Interno portoghese. E’ inoltre Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere dell’Ordine di "Leopoldo II" del Belgio. Attualmente è comandante del Comando Interregionale Carabinieri Culqualber.