Sposi separati dal virus per oltre due mesi: Enrico ha riabbracciato la sua Benedetta

Il covid-2019 li ha divisi per oltre due mesi. "Una scelta intelligente, creando un giusto connubio tra mente e cuore". Finalmente Enrico Bazzotti, forlivese di 36 anni col sogno di entrare nel Corpo dei Vigili del Fuoco, e Benedetta Vidi, infermiera di 28 anni di Gussago, si sono riabbracciati. La loro storia è stata al centro di un servizio del Tg1. Benedetta, infermiera del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Brescia, è stata impegnata in prima linea nel reparto Covid della Poliambulanza.

I due giovani, sposati da luglio, hanno maturato il 28 febbraio di comune accordo la difficile decisione di dividersi per evitare eventuali contagi. E così Enrico è rimasto a Forlì, dove era tornato per motivi di lavoro, ospitato dai suoi genitori. La prova durissima li ha uniti ancora di più. E l'amore ha trionfato sul virus. L'emergenza si è allentata, ma non bisogna abbassare la guardia. Intanto Benedetta è tornata nel suo reparto ed ha potuto finalmente riabbracciare Enrico. Quella normalità che tanto sembrava lontana ad inizio marzo ora è sempre più realtà.