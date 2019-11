Storie di alternanza scuola-lavoro, la Camera di commercio premia gli studenti più bravi

La Camera di commercio della Romagna ha selezionato i 6 video vincitori della II sessione del Premio “Storie di Alternanza – relativa all’anno scolastico 201920/20, iniziativa promossa dal Sistema camerale per raccontare le esperienze dei ragazzi impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Tra questi, il video “Wanderpal” di Chiara Moretti, studentessa del Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paolucci Di Calboli, salirà sul podio nazionale e sarà premiato a Verona il prossimo 28 novembre.

Il premio “Storie di alternanza” ha lo scopo di stimolare i ragazzi a usare il linguaggio video e condividere la propria storia di alternanza scuola-lavoro in modo creativo e “smart”.

Le Scuole delle province di Forlì-Cesena e di Rimini che hanno concorso all’edizione locale, hanno partecipato ad entrambe le categorie previste dal Premio: Licei ed Istituti tecnici e professionali, inviando i video realizzati dai ragazzi impegnati nei percorsi di alternanza.

I vincitori delle edizioni locali concorrono anche alla premiazione nazionale e la Commissione di Unioncamere italiana, di valutazione del Premio, ha selezionato, per la terna finale della sezione “Licei” il video “WanderPal”, che racconta l’esperienza di Chiara Moretti, studentessa del Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paolucci Di Calboli di Forlì. La posizione finale in graduatoria sarà comunicata in occasione della cerimonia di premiazione in programma a Verona, alla fiera Job&Orienta, il prossimo 28 novembre 2019.

Il video “WanderPal” è il primo classificato fra i premiati, dell’edizione locale, dalla Commissione della Camera di commercio della Romagna, nella sezione Licei. Seguono: 2° posto - Marta Franzoni, Riccardo Novelli, Michele Valentini, Cheyenne Edelweisse Piazzi, studenti del Liceo Classico G.B. Morgagni, con il video “Progetto Ruffilli: invito alla visione”; 3° posto - Juliette Acerbi e Sofia Boni, studentesse del Liceo Scientifico Statale Augusto Righi, con il video TEDxYouth@LiceoRighiCesena ONE WAT TICKET”.

Per la sezione Istituti Tecnici e Professionali, la classifica è: 1° posto - 51 studenti dell’ISIS Einaudi Molari, con il video “Impresa Simulata”; 2° posto - Martna Boggiani e Giulia Lazzarini, studentesse dell’IPSSEOA S.P. Malatesta, con il video, “Alternanza Scuola Lavoro: in giro per l’Europa!”; 3° posto - Nicolò Raggi, studente dell’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi, con il video Alternanza 2019. Alle scuole e agli studenti che hanno realizzato i video vincitori la Camera riconosce un premio: 1° classificato - euro 250 allo studente ed euro 1.000 alla scuola; 2° classificato - euro 150 allo studente ed euro 600 alla scuola; 3° classificato - euro 100 allo studente ed euro 400 alla scuola.