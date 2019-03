"Storie di scarpe, libertà di scarpa": anche i ragazzi delle scuole medie di Santa Sofia dicono no alla mafia

Giovedì mattina sarà presente in val Bidente Giuseppe Impastato, il quale farà una Conferenza Spettacolo dal nome "Mio Fratello Peppino". In questa occasione di fronte al Teatro Mentore di Santa Sofia il professor Andrea Campana insieme alla seconde e terze medie di Santa Sofia realizzanno una piccola installazione d’arte dal titolo "Storie di Scarpe - Libertà di Scarpa". "Ringraziamo l’Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna e Galeata per averci coinvolto, la Caritas di Meldola e le famiglie per le scarpe e soprattutto i ragazzi per il loro preziosissimo lavoro" ha detto il professor Campana

Desideriamo mostrare la nostra volontà di comprendere e

far capire ciò per cui vale la pena dire NO a tutti i tipi

di mafia, il perché non vedere la mafia ci rende complici

di questo modo di vivere lontano dal rispetto verso il

prossimo, lontano dalla nostra libertà.

Per noi la mafia è una scarpa nera, l'abbiamo voluta

mostrare bene, perché esiste, perché lo sappiamo che ci

circonda, una scarpa rotta, sporca, con la quale si possono

lasciare impronte di odio.

Le scarpe sono uniformate ed universali e quando sono lì

sullo scaffale ci fanno sembrare solo dei numeri, ma quando

le facciamo nostre, quando assumiamo coscienza di chi

siamo, diventano così intime da poter raccontare la storia

di chi le porta, la nostra storia.

Le scarpe si sporcano e si possono pulire, le scarpe si

impolverano quando non ci si cura di loro, le scarpe

invecchiano e si lacerano e così è la nostra vita, a noi

spetta di capire come vogliamo portarle e tenerle.

Le scarpe ci permettono di camminare verso il rispetto per

gli altri che come noi vogliono indossarne un paio che

valga la pena di sfoggiare, un paio di scarpe che ci renda

liberi di muoverci e pensare, di ballare e di gridare.

Le scarpe bianche e colorate, ognuna a modo suo, sono il

nostro personale invito a non ascoltarla, la mafia, ma ad

agire nella libertà dei nostri pensieri ed emozioni e nel

rispetto di quelli altrui. NON VEDERLA CI RENDE COMPLICI,

NON ASCOLTARLA CI RENDE LIBERI.