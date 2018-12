Come comportarsi in caso di ghiaccio sulle strade: sette consigli utili per la guida

Nebbia e temperature sotto zero rendono molto probabile la formazione di ghiaccio sulle strade. Ecco alcuni consigli utili alla guida in caso di ghiaccio: procedere a velocità bassa; utilizzare marce basse; evita sterzate e movimenti bruschi; aumentare la distanza di sicurezza con l’auto che hai davanti. Attenzione all'uso del freno: è necessario frenare molto delicatamente e mai di colpo, evitando di arrivare al bloccaggio delle ruote (provocherebbe una perdita di controllo dell’auto). In curva occorre decelerare scalando le marce e toccare il freno il meno possibile. In caso di ghiaccio è necessario partire sempre gradualmente.

