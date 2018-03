Strade groviera, l'Anas pompa oltre 160 milioni per eliminare le buche dalle Statali

L'Anas pompa oltre 160 milioni di euro per il ripristino delle strade statali martoriate dalle buche. Nei giorni scorsi, in particolare, l'ente ha avviato lavori nelle strade statali del territorio per oltre 35 milioni di euro ed ha approvato e finanziato interventi per ulteriori 10 milioni che saranno avviati nelle prossime settimane - compatibilmente con le condizioni meteo - come piano straordinario per il ripristino dei danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito la regione nella prima metà di marzo.

L’alternanza di precipitazioni nevose (e conseguenti interventi antineve), crollo termico ampiamente sotto lo zero e piogge prolungate, ha infatti creato le condizioni per la formazione di dissesti sull’asfalto di diversa entità che si aggravano in modo repentino al passaggio dei veicoli. Anas ha avviato un vasto piano di risanamento della pavimentazione su tutte le strade statali in gestione in Emilia Romagna per un investimento complessivo di oltre 160 milioni di euro tra lavori in corso e lavori già finanziati e appaltati che saranno gradualmente avviati nel corso dell’anno. Di questa somma, oltre 136 milioni riguarderanno il tratto romagnolo dell’itinerario E45-E55 nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Ferrara.