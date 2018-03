Strade martoriate dal maltempo, la Provincia: "I fondi regionali non bastano"

I fondi stanziati dalla Regione per la manutenzione delle strade provinciali "non bastano" per risolvere le problematiche che si sono venute a creare a seguito delle recenti ondate di maltempo. E' quanto affermano il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Davide Drei, insieme ai consiglieri delegati Davide Ceccaroni e Daniele Valbonesi, esprimendo comunque " soddisfazione per i finanziamenti appena approvati". L'auspicio, aggiungono, è "che tali contributi costituiscano solo un punto di partenza per risolvere le situazioni più critiche segnalate dalla Provincia e dai Comuni del territorio, che consentano, in carenza di adeguate risorse proprie, di programmare e di mettere in cantiere le prime e più urgenti opere di manutenzione straordinaria". La Regione è intervenuta con più di un milione di euro per finanziare gli interventi che riguardano 209 dei complessivi 1058 chilometri di strade provinciali, ulteriormente ammalorate dal maltempo. A tali finanziamenti, destinati direttamente alle strade della Provincia di Forlì-Cesena, si aggiungono anche i fondi indirizzati dalla Regione Emilia-Romagna alla manutenzione straordinaria della rete viaria della Romagna Forlivese, della Valle del Savio e del Rubicone Mare.