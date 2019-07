Strage di Bologna, il Comune di Forlì partecipa al ricordo della vittime

Anche per quest'anno il Comune di Forlì, con il Gonfalone civico accompagnato dal sindaco Gian Luca Zattini parteciperà alla cerimonia in memoria delle vittime della strage di Bologna che si svolgerà nella giornata di venerdì a Bologna. La delegazione forlivese prenderà parte alla cerimonia organizzata dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi che avrà inizio alle 9.15 con il ritrovo in Piazza Nettuno da cui partirà il corteo che percorrendo via Indipendenza raggiungerà la stazione ferroviaria. Alle 10.10 in piazza Medaglie d’Oro sono previsti gli interventi di Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione Familiari e Vittime della strage alla stazione di Bologna e delle autorità. Seguirà alle 10.50 un momento di ricordo del sacrificio del forlivese Silver Sirotti, deceduto nell’attentato al treno Italicus, e ricordato al primo binario della stazione di Bologna, dove avverrà la deposizione di una corona commemorativa.