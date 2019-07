Strage sulle strade, un minuto di silenzio in Consiglio comunale: "Combatteremo l'alcolismo e l'uso del telefonino"

Un momento di silenzio. Il sindaco Gian Luca Zattini, nel corso del Consiglio comunale di lunedì, ha voluto rendere omaggio alle vittime degli incidenti degli ultimi giorni. "Sono state giornate drammatiche con un numero incredibile di avvenimenti luttuosi che hanno interessato tante famiglie tanti giovani forlivesi e del territorio - ha esordito il sindaco Zattini -. Credo che sia doveroso rendere un momento veramente di partecipazione e di vicinanza per tante famiglie devastate dal dolore. Oltretutto credo che come amministrazione, in vicinanza alle forze dell'ordine a tutti gli addetti, bisogna prendere atto di una necessità di porre di mettere mano a quelli che sono momenti di prevenzione per tutti questi incidenti".

Rimarca il primo cittadino: "Inizieremo con la scuola e con tutte le realtà per contrastare due cose che stanno veramente investendo in maniera grave i nostri giovani: l'alcolismo e l'uso indiscriminato di mezzi telefonici e meno all'interno delle nostre auto. Quindi credo che questo sarà un impegno dell'amministrazione e di tutta la città di Forlì. Nel decretare questo momento di dolore del Consiglio comunale vorrei anche fare un minuto di silenzio in ricordo delle tantissime vittime che in questo weekend hanno funestato la nostra città".