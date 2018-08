Trovati senza biglietto si rifiutano di scendere dal bus e causano ritardo: denunciati

Sorpresi dal controllore senza biglietto, si sono rifiutati di scendere dall'autobus. E' quanto accaduto mercoledì mattina a bordo della "linea 92", quella che collega Forlì con Cesena. I trasgressori sono tre marocchini di 19, 22 e 26 anni, residenti nela città mercuriale. Il terzetto, dopo esser stato "beccato" senza il regolare titolo di viaggio dal pubblico ufficiale, non ha avuto alcuna intenzione di scendere dal mezzo. Per questo motivo l'autista è stato costretto a fermare la corsa ed attendere l'arrivo dei Carabinieri prima di ripartire per Cesena. Gli extracomunitari, dopo esser stati identificati, sono stati denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !