Sparano con una pistola ad aria compressa e feriscono uno straniero in bici

Misterioso episodio nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì n viale Bolognesi. Un 33enne ivoriano, residente a Forlì con un regolare permesso di soggiorno, è rimasto ferito dopo esser stato colpito da un proiettile sparato a quanto pare da una pistola ad aria compressa. E' stato l'extracomunitario stesso a chiedere l'intervento del 118. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, è stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni per una lesione all'addome.

Venerdì l'uomo ha sporto denuncia al comando dell'Arma di Corso Mazzini. Secondo quanto ricostruito dal malcapitato, si trovava in bici e stava percorrendo la ciclabile in direzione del forese quando è stato avvicinato da un'auto, che procedeva verso Piazzale della Vittoria, dal quale è partito il colpo. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile stanno indagando per riuscire a risalire ai responsabili del gesto. Utili potrebbero tornare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Purtroppo il 33enne non è stato in grado di fornire indicazioni circa il modello della vettura.