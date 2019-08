Stravaccato a dormire sotto i portici in centro, viene allontanato. Mezzacapo: "Con la Lega le cose cambiano"

#dalleparoleaifatti: questo l'hashtag lanciato dal vicesindaco di Forlì ed esponente della Lega, Daniele Mezzacapo, sul proprio profilo Facebook per sottolineare l'intervento avvenuto mercoledì in pieno centro storico a Forlì. "Appena ci hanno segnalato questa situazione in pieno centro - ha detto il vicesindaco - abbiamo subito chiamato i vigili che hanno 'invitato' il gentil dormiente a riposare altrove".

L'uomo era disteso addormentato sotto il porticato e 'dribblato' dai passanti, ma l'intervento della Municipale gli ha fatto 'suonare' improvvisamente la sveglia. Il vicesindaco approva: "Con la Lega le cose sono cambiate. Dalle parole ai fatti"