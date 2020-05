Street art a Santa Sofia, nuovo regolamento: il disegno lo sceglie il Comune

Approvate le linee guida per la realizzazione di murales e disegni, normando così le nuove forme d'arte della street art. Sarà il Comune a decidere i soggetti dell'opera d'arte e gli autori dovranno presentare due bozzetti tra cui il Comune sceglierà. Coloro che, singolarmente o riuniti in gruppi, associazioni, scuole, abbiano interesse a praticare la Street Art, sia su superfici pubbliche che private, dovranno presentare domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, allegando anche due bozzetti a colori in duplice copia, con indicazione di massima del soggetto e delle dimensioni dell'opera e della tecnica di esecuzione (Acrilico, bomboletta spray, affresco etc.,) che si intende realizzare. La Commissione valutatrice definirà, nel caso di nulla osta a procedere, quale bozzetto scegliere, in linea con gli indirizzi del regolamento. “Alla luce delle esperienze pregresse, tutte ovviamente positive, abbiamo ritenuto indispensabile introdurre un sistema di regole anche nell'ambito della Street Art – dice l'assessora alla Cultura Isabel Guidi. Credo, infatti, che si tratti di una materia delicata: se da un lato può essere un'ottima risorsa per riqualificare e valorizzare alcuni spazi, dall'altro occorre fare attenzione a non inflazionare questo tipo di arte e non trasformare in Street Art ogni segno lasciato sul muro. Da questo punto di vista è necessario dare coerenza alle scelte artistiche e valutare i luoghi giusti in cui eseguire le opere.”

Il Consiglio Comunale giovedì ha approvato una delibera e un apposito regolamento con cui definisce i termini e le modalità per l’esercizio della Street Art in genere, sia negli spazi di proprietà del Comune di Santa Sofia, sia in quelli messi a disposizione da soggetti privati o pubblici diversi dall’Amministrazione Comunale. In entrambi i casi, infatti, la realizzazione delle opere di Street Art sarà consentita previ autorizzazione comunale e il regolamento prevede che le opere non possano interessare le zone e gli edifici del centro storico, nonché gli edifici e le aree vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio ambientale e architettonico. “Concludo presentando ufficialmente un progetto – dice Guidi – su cui stiamo ragionando da tempo con Pro Loco Santa Sofia, Spazio Arte e altre associazioni: un Festival di Street Art, che al momento è sospeso a causa dell'emergenza Covid 19, ma sui cui torneremo non appena la situazione lo permetterà.”