Esce "Streghe", il nuovo brano di Giulietta: "Un abbraccio a chi come me si è sentita costretta dalle convenzioni sociali"

La musica per fortuna non si ferma, nemmeno durante il Coronavirus. Infatti, proprio nei giorni scorsi è uscita la nuova canzone di Giulia Illari, in arte Giulietta, la giovane cantautrice forlivese che dopo i brani "Romeo" e "Gin" fa ascoltare al pubblico "Streghe".

"Questa canzone è una presa di posizione forte - racconta la musicista di Forlì - è una dedica a tutte le donne, un abbraccio virtuale a chi come me si è sentita costretta dalle convenzioni sociali in quanto donna per molto tempo".

Scrive musica da quando aveva 6 anni, Giulietta, ma i suoi primi brani li ha scritti a 18 anni. Dopo l'esperienza in duo, nei White Swallows, a 21 anni ha deciso di riprendere a scrivere e produrre musica nonostante alcune porte in faccia, ma da solista. A dicembre 2018 ha pubblicato "Luci al Neon", ma con il nome Andrea.

"Giulietta nasce mentre ero a Londra a studiare Giornalismo. In un ambiente formale, freddo e austero, immersa in un contesto che percepivo distante, sentivo sempre più forte dentro di me la voglia di tornare in Italia e perseguire il mio sogno. Non ho mollato e dopo essermi laureata, sono tornata per dedicarmi alla mia musica. Mi sono dedicata agli studi e ora a 23 anni ho due lauree e voglio decidere chi essere nella vita".

A breve uscirà un Ep che Giulietta ha scritto durante l'emergenza Coronavirus e sta anche lavorando al suo primo album. Un progetto musicale che nasce in collaborazione con altri musicisti di Cesena e Forlì. Per chi vuole ascoltare i brani di Giulietta ecco il link di Spotify: https://open.spotify.com/album/3B4fsBUdtVNJDdHTs30uOC