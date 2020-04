Stress da Coronavirus, il servizio di aiuto telefonico dell'associazione

Vietato abbracciarsi, stringersi le mani, stare vicini; giorno dopo giorno questo virus subdolo instilla paura del contagio e una persistente angoscia di pericolo, per noi stessi ed i nostri cari. Siamo straziati dalla conta giornaliera dei decessi, dalle scene da film di guerra e dal rischio quotidiano di essere contagiati se non ci proteggiamo restando chiusi in casa.

"La situazione di stress cronico con la quale conviviamo quotidianamente rende le persone più vulnerabili a sviluppare disturbi di ansia, depressione, disturbi del sonno; diventa sempre più difficile mantenere una condizione di salute generale. Risulta pertanto un atto di estrema responsabilità poter accogliere tale sofferenza emozionale, prima che questa si strutturi in psicopatologia conclamata (depressione maggiore, attacchi di panico, tentativi di suicidio) o malattie croniche (patologie autoimmuni, neoplasie, ecc.) ed annessi oneri finanziari, che graverebbero su un sistema sanitario già al collasso, sia in termini di risorse umane che economiche".

E’ a questo scopo che l’Associazione "Essere Con APS" in collaborazione con il Nucleo di Cure Primarie n.4 dell’AUSL di Forlì mette a disposizione dell’intera popolazione e degli operatori sanitari uno spazio di ascolto psicologico gratuito, via telefono o videochiamata Skype/Whatsapp, in una specifica ottica preventiva e di gestione dello stress emozionale.

L’Associazione Essere Con e il suo Centro di studi e ricerche operano da 7 anni circa sul territorio forlivese rispondendo con efficacia soprattutto in merito alla patologia psico-fisica conseguente agli effetti negativi dello stress acuto e cronico. Per usufruire del servizio di consulenza psicologica gratuita i cittadini interessati possono contattarci attraverso il numero verde 800129422 lasciando nome, cognome, numero telefono, si verrà richiamati al più presto.