Studente arrestato in Egitto, sit-in in Piazza Saffi: "Libertà per Patrick Zaki"

Anche la Cgil di Forlì si mobilita per Patrick George Zaki, lo studente universitario a Bologna arrestato l’8 febbraio scorso al suo rientro in Egitto per un periodo di vacanza. Il Comitato Direttivo e l’attivo dei delegati della Filcams Cgil di Forlì, riunitosi venerdì, con un ordine del giorno ne chiede l’immediata liberazione di Patrick George Zaki e invita a sottoscrivere l’appello di Amnesty International.

"A Zaki sarebbero state contestate le sue attività a favore dei diritti umani trasformandole in false denunce di "incitamento a protestare per minare l’autorità dello Stato" e sembra che durante gli interrogatori sia stato sottoposto a percosse e a torture - evidenzia il segretario generale della Filcams Cgil, Raffaele Batani -. Si chiede che gli interessi economici e politici esistenti tra Italia ed Egitto non precludano una legittima richiesta di rispetto dei Diritti Umani Universali". Domenica mattina, alle 11, ci sarà un sit-in in Piazza Saffi "Libertà per Patrick Zaki".