Prima della scuola viene trovato con un coltello a serramanico: studente denunciato

Nell’ambito dei servizi di prevenzione prediposti dalla Questura in concomitanza del progetto denominato “Scuole Sicure”, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha denunciato in stato di libertà un 18enne per "porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere" per esser stato trovato con un coltello a serramanico. Il controllo è avvenuto in prossimità dell’orario di inizio delle lezioni. In particolare, gli agenti hanno notato alcuni studenti che, invece di entrare nell’istituto, si erano soffermati in una panchina vicina alla scuola.

A quel punto hanno proceduto ad un controllo, notando che uno di loro aveva qualcosa nella tasca dei pantaloni, della quale è stata chiesta giustificazione. Il ragazzo ha quindi estratto un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 20 centimetri, di cui 9 di lama. A nulla è valsa la giustificazione che si sarebbe trattato di uno strumento utilizzato per praticare la pesca, poiché la situazione di tempo e di luogo non poteva certo avvalorarla, quindi il coltello è stato sequestrato. I ragazzi presenti, compreso il 18enne trovato col coltello, erano in attesa dell’inizio della seconda ora di lezione, poiché la prima era stata annullata per assenza del docente.