Studente universitario immobilizzato da due individui e derubato delle cuffie dell'ipod

Derubato nella tarda serata di martedì nel cuore del centro storico di Forlì. E' quanto accaduto intorno alle 22 ad un giovane studente universitario. Secondo quando ricostruito dal malcapitato, il giovane stava passeggiando lungo via Caterina Sforza, quando è stato avvicinato da due individui, a quanto pare nordafricani. Uno l'avrebbe immobilizzato, mentre l'altro ha puntato alle cuffie dell'i-pod attraverso le quali stava ascoltando la musica. Il tutto è durato una manciata di secondi. I balordi si sarebbero allontanati col favore del buio in direzione di viale Salinatore. Al malcapitato non è toccato altro che chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti delle Volanti della Questura di Corso Garibaldi hanno iniziato la caccia all'uomo, che si è conclusa con un nulla di fatto. Continuano le indagini per individuare i responsabili del furto.