"Un'eccellente opportunità", l'Erasmus la porta a Forlimpopoli: l'esperienza di una studentessa spagnola

Dopo la bella esperienza di anno scorso, Forlimpopoli è ancora la destinazione prescelta per una studentessa spagnola che ha scelto di fare la sua esperienza di Erasmus in Italia. Raissa Álvarez Toro è una giovane tirocinante 21enne che attualmente studia al secondo e ultimo anno del ciclo di istruzione superiore nel Cifp Portovello, un centro di formazione situato a Ourense, che appartiene alla comunità autonoma della Galizia.

Raissa svolgerà un periodo di tirocinio di due mesi, fino al 30 maggio, al nido "La Lucciola" di Forlimpopoli, dove avrà l'opportunità di osservare sia la vita quotidiana dei bambini al nido, sia i raccordi nido-scuola dell'infanzia che garantiscono ai bambini una continuità educativa 0-6 anni.

"Penso che sia un'eccellente opportunità per dotare le mie conoscenze acquisite in questi anni di una dimensione internazionale - ha scritto Raissa in alcuni passaggi della sua lettera motivazionale -. Un'altra ragione è che dal punto di vista professionale mi aiuterebbe a completare il mio curriculum, aprendo nuove porte per il futuro, facendo la differenza con ciò che è più usuale nel mio ambiente abituale. Come destinazione ho deciso sull'opzione dell'Italia, poiché mi sembra un posto molto ricco in cultura, ma soprattutto con alcune scuole materne esemplari in buona parte del suo territorio, di cui vorrei sapere di più sul suo stile educativo per essere in grado di ottenere feedback e continuare ad avanzare nel mio processo formativo".

A darle il benvenuto nella comunità educante di Forlimpopoli martedì si sono riunite tutte le referenti per plesso dei nidi e delle scuole dell'infanzia presenti a Forlimpopoli, l'assessore alla Scuola Sara Pignatari e la coordinatrice pedagogica sovracomunale e tutor di Raissa, Fabiola Crudeli.