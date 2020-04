Studenti a casa: la scuola "Don Oreste Benzi" lancia un percorso di creazione poetica

La scuola “Don Oreste Benzi” di Forlì, nell’ambito delle attività della didattica a distanza, ha proposto agli alunni di alcune classi un percorso di creazione poetica. La poesia è uno dei linguaggi universali che permettono di esprimere in maniera efficace i propri sentimenti e pensieri, e dare ad essa valore in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo è sembrato uno strumento valido per affrontare chiusura e smarrimento, per superare le barriere fisiche che ci dividono.

Sorprendenti sono stati i risultati, per la freschezza e la profondità dei componimenti, ed anche per l’adesione dei ragazzi, che hanno scritto a volte anche più di un’opera, dimostrando interesse e partecipazione personale. Alcuni dei video dei lavori sono visibili sulla pagina Facebook “Scuola don Oreste Benzi”, e vanno a costituire una corona poetica che – come dice una delle poesie – contribuirà a "togliere la corona al virus', perché se 'non vogliamo vedere tutti quanti all'ospedale, / allora stai a casa e guardati un bel finale: l'allegria e la felicità torneranno a fare festa / come l'arcobaleno dopo la tempesta".

Anche gli insegnanti porteranno il loro contributo all’iniziativa, con proprie letture, ribadendo con questo il carattere di “comunità” che la scuola intende vivere e proporre anche in questa fase di distanza fisica. La scuola "Don Oreste Benzi" raccoglie l'eredità della scuola delle maestre di Santa Dorotea, rendendola attuale con la proposta della "pedagogia del gratuito" della Comunità Papa Giovanni XXIII, del bilinguismo e dello sviluppo dei talenti e delle passioni, come anche la “corona poetica” testimonia. Per ogni informazione è possibile contattare il numero 331 177 8219 o scrivere all’indirizzo mail info@scuoladonorestebenzi.it .